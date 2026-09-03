Pilar Cisneros, exdiputada de la República, convocó a conferencia de prensa luego de que Fiscalía emitiera una alerta migratoria contra ella.

Acusación

Según indica el documento, al que tuvo acceso Noticias Repretel, a Cisneros la requieren en presunto perjuicio de la pureza del Sistema Electoral por el aparente delito de recepción de contribuciones privadas ilegales.

En el documento se indica la necesidad de notificar a Cisneros, con el objetivo de evitar su ingreso o salida del país por algún medio o frontera.

¿Qué dijo al respecto?

“No me han podido notificar. Tengo 17 años de vivir en la misma casa, 25 años de tener el mismo teléfono y aquí trabajo yo. Vengo todos los días desde las 6:00 a.m., ah, pero no me han podido notificar”, dijo Cisneros.

¿Qué significa esto para Pilar Cisneros?

“Una sacada de clavo más de Carlo Díaz, de la Fiscalía y del Poder Judicial”.

¿Considera esto un ataque político?

“Lo veo como un ataque político y una sacada de clavo del fiscal más corrupto y mentiroso que hemos tenido en la historia de nuestro país”.

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