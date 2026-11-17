Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

La exdiputada oficialista y periodista Pilar Cisneros publicó un video en sus redes sociales cuestionando el operar del Ministerio Público y la Defensoría de los Habitantes respecto al caso.

El mensaje de Cisneros

Este video inicia con una pregunta clara: “¿Hasta cuándo vamos a dejar de dar abrazos a quienes nos dan balazos?”, y con esto expone imágenes de ambas autoridades de las instituciones donde dicen que están revisando que se cumplan los derechos de los privados de libertad.

Acto seguido, incorpora imágenes de las cárceles previo al Gobierno actual, donde aparecen los reos con celulares y otras comodidades en estas.

Finalmente, la idea del mensaje de Pilar Cisneros es clara, pues afirma que “Nunca olvidemos, costarricenses, ese es nuestro mejor homenaje a quienes perdieron su vida por alguien que aún vive” y procede a recopilar imágenes de víctimas de crímenes que fueron mediáticos en el país.

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