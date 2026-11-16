Piernas hinchadas: las señales que podrían alertar sobre un problema vascular

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

La hinchazón, los calambres, la picazón y el ardor en las piernas pueden ser señales de una enfermedad venosa.

Estas molestias suelen aparecer después de pasar muchas horas de pie o sentado y requieren atención para identificar su origen.

La especialista Laura Herrera explicó que las venas transportan la sangre desde los pies hacia el corazón y deben vencer la fuerza de gravedad.

Para cumplir esa función cuentan con válvulas que impiden que la sangre retroceda. Sin embargo, cuando estas estructuras dejan de funcionar correctamente, puede aparecer hipertensión venosa.