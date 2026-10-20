¿Pierde el equilibrio? Doctor explica las posibles causas

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

En la pérdida de equilibrio entran en juego desde el oído, la vista y los músculos hasta la presión y la circulación, y no es cosa solo de la edad.

El Dr. Gabriel Peña, fisioterapeuta y especialista en rehabilitación del adulto mayor y neurorehabilitación, explica qué enfermedades afectan el equilibrio, mencionando trastornos del oído, Parkinson, migraña vestibular, presión alta, desgastes de rodilla o cervicales y neuropatías en los pies.

El especialista detalla si hay ejercicios donde pararse en una sola pierna resulta difícil y cómo hacerlo en ambas piernas.

Además, explica si hay diferencia entre el adulto mayor y una persona joven y si se puede volver a recuperar el equilibrio al mejorar la enfermedad de fondo.