Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Piedra Mesa y Bajo Bley reciben los primeros anteojos tras la jornada optométrica impulsada por la Caja Costarricense del Seguro Social en el territorio Alto Telire, zona de Talamanca.

Durante las dos primeras semanas de octubre anterior, 248 personas con edades entre los 7 y 84 años se beneficiaron de la atención optométrica.

Como parte de este esfuerzo, la CCSS inició la entrega de los primeros 60 anteojos a habitantes de ambas comunidades indígenas.