Fecha de publicación: 25 de October de 2026

Fecha de modificación: 25 de October de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense mantiene la búsqueda de un hombre adulto que reportaron como desaparecido.

Según la información preliminar, el hombre habría sido arrastrado por una ola mientras se encontraba pescando, por lo que el cuerpo de emergencia inició las labores de búsqueda en el sector.

El reporte de la emergencia llegó a las 10:36 a. m. de este domingo 25 de octubre. En el sector de la desembocadura de playa Palo Seco, en Parrita, Puntarenas.

Este suceso se mantiene en desarrollo, mientras los equipos de la Cruz Roja continúan con las acciones correspondientes.

Por: Camila Rosales Méndez

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