Personas resultaron heridas al protagonizar una aparatosa colisión

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Una cámara de seguridad registró la colisión frontal de dos motocicletas en el sector de Barrio El Carmen, en Cajón de Pérez Zeledón.

Pese a que la vía es una recta con espacio suficiente, ninguno de los dos vehículos se detuvo y el impacto dejó a los conductores con lesiones varias.

El choque, calificado como aparatoso, ocurrió durante horas de la noche y fue atendido por los cuerpos de emergencia en el lugar.

El registro audiovisual muestra el momento exacto del fuerte impacto entre ambos motorizados.

Cruz Roja señala que la motocicleta es el tipo de vehículo que más incidencias genera en las últimas horas.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) indica que cerca del 70% de los accidentes del país se producen en motocicleta.