Personas con estudios pueden ganar casi el triple que personas sin formación

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Los trabajadores costarricenses con empleos de alta calificación perciben un salario que ronda los 960 mil colones mensuales. En contraste, quienes laboran en puestos de baja calificación, como la informalidad, obtienen ingresos de 324 mil colones, según datos de las autoridades laborales.

La diferencia salarial entre ambos segmentos se acerca al triple y evidencia una brecha significativa en el mercado laboral costarricense. El economista Daniel Ortiz, de CEFSA, explicó que las ocupaciones calificadas están vinculadas con direcciones, gerencias, supervisiones y puestos especializados en tecnología y el sector financiero.

En cambio, los empleos de baja calificación se caracterizan por la ausencia de estudios, inestabilidad laboral y jornadas reducidas. Muchos de esos puestos han ido desapareciendo o disminuyendo, lo que afecta a quienes dependen de ellos.