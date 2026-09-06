Persona aparece muerta en plena calle

Un hombre adulto apareció muerto en plena vía pública y generó alarma entre los vecinos de San Pedro de Poás, en Alajuela, durante el mediodía de este domingo.

La emergencia se reportó en la tarde de este domingo, cuando alertaron sobre la presencia de una persona tendida boca abajo en la calle.

Hombre presentaba heridas en varias partes del cuerpo

De acuerdo con la información preliminar de la atención, el hombre presentaba heridas que aparentaban haber sido provocadas con un arma blanca.

Las lesiones se ubicaban principalmente a la altura de las costillas y las extremidades superiores.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, encontraron al hombre sin signos de vida.

Emergencia ocurrió en San Pedro de Poás

El hecho ocurrió en San Pedro de Poás, Alajuela, donde una unidad de soporte básico atendió la emergencia.

Por el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La información se mantiene en desarrollo y se espera que las autoridades correspondientes determinen qué ocurrió y cómo murió el hombre localizado en la vía pública.



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