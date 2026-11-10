Perrita queda delicada tras aparente ataque con un palo de madera

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Una perrita llamada Ginger resultó con una fractura en una de sus patas traseras tras ser agredida con un palo de madera en San Rafael de Heredia.

Las cámaras de seguridad captaron al supuesto agresor cuando pasó en bicicleta por el lugar.

Cerca de dos minutos después, el hombre regresó al sitio con un palo de aproximadamente un metro de largo.

El sujeto dejó la bicicleta en media calle y se dirigió directamente hacia la perrita.

Un vecino que presenció la escena intervino y evitó que continuara con la agresión.

Ante ello, la dueña de Ginger relató que, tras lo ocurrido, el ciclista se defendió y dijo que la perrita lo había atacado.

“Yo salgo a la calle a ver qué es lo que pasó y veo este ciclista con un palo de madera como de un metro”, declaró la propietaria.

Por otro lado, una vecina del sector explicó que el hombre primero intentó agredir a otra perra.

Fue Ginger quien corrió hacia él para defenderla y recibió el golpe más fuerte.

La perrita se encuentra internada en un hospital veterinario a la espera de una cirugía, donde deben colocarle una placa y pines por la gravedad de la fractura.

La familia interpuso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que se dé con el sospechoso.

La abogada Maricruz Uba indicó que el caso se expone a una pena de un año de prisión, según el artículo 279 bis del Código Penal.

Quienes tengan información sobre el ciclista pueden comunicarse a la línea confidencial del OIJ, al 800-8000-645.