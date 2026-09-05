Pérez Zeledón saca la victoria contra Herediano en el Carlos Alvarado

El Club Sport Herediano se enfrentó esta tarde ante el Muncipal Pérez Zeledón, en el Estadio Carlos Alvarado, por la fecha 7 del campeonato nacional.

Los florenses estaban obligados a romper su racha negativa en sus últimos partidos, mientras que Pérez Zeledón iba con el objetivo sumar en la tabla y no dejar que el campeón nacional sumara.

¿Cómo quedó el partido?

El partido quedó 2-3.

¿De quiénes fueron los goles?

Herediano

Fernando Lesme, al 33′.

Ronaldo Araya, al 67′.

Municipal Pérez Zeledón

José Alvarado, al 5′.

Axel Amador, al 79′.

Marvin Angulo, al 89′.

¿Cómo fueron los goles?

José Alvarado abrió la cuenta luego de superar en un mano a mano a Danny Carvajal. En el caso de Lesme, volvió al gol por medio de los 11 pasos.

Ya para el segundo tiempo, Ronaldo Araya entró de cambio y anoto el gol que le daba la victoria momentánea al cuadro dirigido por Paulo César Wanchope. Pero Axel Amador, amargó el sueño rojiamarillo con un gol de ‘puntazo’.

Y con un golazo, Marvin Angulo le dio la victoria a los ‘Guerreros del Sur’.

¿Qué significa este resultado?

Herediano se queda con 4 unidades y los de Pérez Zeledón suman 8 puntos.