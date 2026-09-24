Pequeño Mundo abrió su tienda número 20

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Pequeño Mundo sigue expandiéndose a nivel nacional y ahora abrió su nueva sede en San Ramón de Alajuela. La nueva tienda generará 74 empleos en la zona y potenciará la economía de la región.

Atención al cliente, alimentación, logística y seguridad, son algunos de las áreas donde generará oportunidades laborales.

En esta nueva sucursal las personas podrán adquirir desde alimentos, artículos para el hogar y mascotas, juguetes, ropa, electrodomésticos, artículos de navidad y hasta disfrutar de una zona de alimentación.