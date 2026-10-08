Pequeña muestra de sangre puede marcar la diferencia en la vida de un recién nacido

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

La prueba del talón o tamizaje neonatal permite diagnosticar 29 enfermedades diferentes desde los primeros días de vida del recién nacido.

La asociación ASTA lleva más de 25 años apoyando a los pacientes detectados mediante trabajo social, psicología y docencia.

Laura, vocera de ASTA, afirmó que actualmente se pueden diagnosticar 29 enfermedades a través de la prueba del talón.

Andrea Rojas, directora de la asociación, indicó que la atención integral comenzó en el año 2020 e incluye las áreas social, psicológica y neuroeducativa.

La organización brinda servicio ad honorem a la Caja Costarricense del Seguro Social, que lleva el control de los resultados.

Cuando una prueba arroja un diagnóstico, la noticia cambia rutinas, prioridades y hasta la economía de una familia. Algunos padres deciden dejar sus trabajos para dedicarse al cuidado de sus hijos y pierden una fuente de ingresos.

La psicóloga Yeimi Sequeira advirtió que las familias atraviesan un duelo profundo cuando un tamizaje neonatal detecta una enfermedad en un recién nacido.

Señaló que algunas personas tardan años en aceptar la condición como tal.