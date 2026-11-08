Fecha de publicación: 8 de November de 2026

Fecha de modificación: 8 de November de 2026

El Ministerio de Salud informó, en su más reciente boletín epidemiológico, sobre el aumento de casos de sífilis, una infección de transmisión sexual que ya supera los 3.000 diagnósticos en Costa Rica durante este 2026.

El comportamiento de la infección de transmisión sexual

Hasta la semana epidemiológica 42, se contabilizaron 3.109 casos acumulados, frente a los 2.603 registrados durante el mismo periodo de 2025. Esto representa 506 casos adicionales en comparación con el año anterior.

¿Quiénes concentran más casos?

Las personas entre los 20 y 34 años reúnen 1.272 diagnósticos, lo que representa el 40,9 % del total. Si se amplía el rango hasta los 39 años, la proporción alcanza el 51,5 %.

El grupo de 25 a 29 años registra la tasa más elevada, con 467 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguen las personas de 30 a 34 años y de 20 a 24 años.

Sin embargo, la infección también afecta a otros grupos de edad. En los mayores de 50 años se contabilizaron 731 casos, equivalentes al 23,5 % del total.

Por su parte, entre los adolescentes de 15 a 19 años se notificaron 116 contagios, una cifra que también mantiene la atención sobre esta población.

Casos en menores de un año requieren valoración

Uno de los datos que destaca el informe es el registro de 172 casos en menores de un año, con una tasa de 346,4 por cada 100.000 habitantes.

El Ministerio de Salud señala que estos registros requieren una valoración individualizada para determinar su clasificación, ya que no todos deben interpretarse automáticamente como casos de sífilis congénita.

Por: Camila Rosales Méndez

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