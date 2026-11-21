Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

El Ministerio de Salud informó en su boletín epidemiológico sobre el crecimiento de la gonorrea, una infección de transmisión sexual que golpea con fuerza a la población joven durante este 2026.

El crecimiento de la gonorrea

Según las cifras, este padecimiento ya contabiliza 1.498 casos. Este número representa un crecimiento de 155 casos, equivalente a una variación porcentual del 11,54 % respecto al 2025.

En cuanto a los grupos de edad, el más afectado es el de los 20 a los 24 años, con una cantidad de 394 diagnósticos y una tasa de 104,1 por cada 100.000 habitantes.

¿En qué consiste la infección de transmisión sexual?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) prevenible y curable, causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, que se transmite principalmente mediante relaciones sexuales vaginales, anales u orales.

La OMS advierte que, cuando no se recibe tratamiento, esta infección puede ocasionar complicaciones en la salud reproductiva. En las mujeres, puede provocar enfermedad inflamatoria pélvica, embarazos ectópicos e infertilidad.

En los hombres, las posibles consecuencias incluyen inflamación del escroto, estrechamiento de la uretra e infertilidad.

Además, los bebés pueden contraer la infección durante el parto si la madre tiene gonorrea. Esto puede provocar conjuntivitis neonatal y, en caso de no recibir tratamiento, causar ceguera.

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