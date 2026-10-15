Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La película “Street Fighter” se estrenó en las salas IMAX de Nova Cinemas, luego de su estreno mundial en Hollywood donde sus protagonistas desfilaron por la alfombra roja este miércoles.

Noah Centineo, Jason Momoa y Cody Rhodes son parte del elenco de esta producción, que llevará a Ryu, Ken y Chun-Li al Torneo de Guerreros Mundiales en una batalla llena de acción.

La película llega a Nova Cinemas este 15 de octubre, y las entradas están disponibles en el sitio web www.novacinemas.cr según lo informado por la cadena de cines en el país.