Película del tico Hernán Jiménez ganó premio en Nueva York

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

“Abril”, la película del costarricense Hernán Jiménez, ganó un importante premio en Nueva York, un reconocimiento que destaca el talento del cineasta costarricense en el ámbito internacional.

El filme, que puede ser visto en todos los Nova Cinemas, ha recibido excelentes críticas por su calidad narrativa y su capacidad para conectar con el público.

Este premio representa un orgullo para Costa Rica y un impulso para la industria cinematográfica nacional, que cada vez gana más reconocimiento en festivales internacionales.