Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Un hombre de 30 años, de apellido Fernández, murió tras sufrir varias heridas de arma blanca durante una pelea dentro de un bar en Los Chiles.

Otro hombre también resultó herido en el local y los sospechosos huyeron del lugar.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ubicó los hechos en San Antonio del Amparo, en el cantón de Los Chiles.

Según el informe preliminar, la riña ocurrió poco después de la medianoche de este domingo.

¿Qué ocurrió durante la pelea dentro del bar?

De acuerdo con la versión que manejan los agentes judiciales, Fernández se encontraba en el establecimiento cuando tuvo una riña con varias personas.

Durante el enfrentamiento, el hombre, de nacionalidad nicaragüense, sufrió heridas de arma blanca en el tórax, el costado derecho, la espalda y el brazo derecho.

El informe del OIJ señala que declararon a Fernández fallecido en la parte trasera del bar.

Al otro herido, también de apellido Fernández, lo trasladaron a un centro médico.

OIJ investiga el homicidio en Los Chiles

Los agentes judiciales de Los Chiles investigan qué ocurrió dentro del establecimiento y buscan a los responsables.

Entre los puntos que aún deben esclarecer figura el móvil del homicidio.

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