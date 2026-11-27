Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

El programa Pelando el Ojo celebró 25 años de aniversario con un show especial en el Teatro Melico Salazar, donde sus oyentes más fieles pudieron disfrutarlo en vivo con música, humor y un pastel.

El espectáculo incluyó a algunos de los personajes más queridos del programa, y al evento asistieron distintas figuras nacionales del ámbito deportivo, periodístico, político y del entretenimiento, incluidos algunos de los que son imitados.

También hubo un espacio para recordar a excompañeros imitadores que ya fallecieron, entre ellos uno de los fundadores del programa. De esta manera, el espacio celebró sus 25 años de informar con humor a Costa Rica.

