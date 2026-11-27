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El programa Pelando el Ojo celebró 25 años de aniversario con un show especial en el Teatro Melico Salazar, donde sus oyentes más fieles pudieron disfrutarlo en vivo con música, humor y un pastel.
El espectáculo incluyó a algunos de los personajes más queridos del programa, y al evento asistieron distintas figuras nacionales del ámbito deportivo, periodístico, político y del entretenimiento, incluidos algunos de los que son imitados.
También hubo un espacio para recordar a excompañeros imitadores que ya fallecieron, entre ellos uno de los fundadores del programa. De esta manera, el espacio celebró sus 25 años de informar con humor a Costa Rica.