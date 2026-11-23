Fecha de publicación: 22 de November de 2026

Fecha de modificación: 22 de November de 2026

La Policía de Control de Drogas (PCD) desarticuló, mediante una serie de allanamientos iniciados a las 5 de la mañana, una banda dedicada al narcomenudeo que operaba en Cañada del Sur, en San Sebastián, y que ya deja como resultado la detención del principal objetivo de los agentes.

El director de la PCD, Stephen Madden, explicó que la organización está liderada por una persona de apellido Reyes, quien asumió desde agosto de 2026 tras el asesinato de su antecesor, identificado como Slider, en el sector de Ochomogo, en la Cuesta del Fierro.

Madden detalló que se investigan seis personas y que las demás se dedican prácticamente a la venta al consumidor final, y que los cinco domicilios intervenidos forman parte del método de la organización para movilizar la droga de un punto a otro.

El jerarca señaló que los portones de las viviendas están reforzados para imposibilitar el ingreso de la policía, y que el grupo utiliza cámaras de vigilancia, drones y otro tipo de tecnología para evitar la acción policial y los ataques de bandas rivales.

En lo que va de este 2026, el Organismo de Investigación Judicial reporta 16 homicidios en el distrito de San Sebastián, la mayoría de ellos, al menos ocho, ocurridos en esta zona, y las autoridades prevén presentar al líder aprehendido ante el Ministerio Público en las próximas horas.