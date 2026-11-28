Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó sobre una suspensión programada del servicio eléctrico que afectará a 2.444 servicios en Pavas, San José.

La interrupción está prevista para este domingo 29 de noviembre, entre las 7:30 a. m. y las 5:30 p. m.

Según detalló la institución, los trabajos corresponden a obras por contrato en redes eléctricas y contemplan la relocalización de postes.

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