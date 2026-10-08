Patrimonio en riesgo: señales de un posible fraude registral

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El abogado Juan José Acuña explica cómo puede una persona llegar a descubrir que su propiedad fue vendida, hipotecada o traspasada sin que ella haya autorizado ninguna de esas operaciones.

El especialista detalla qué información buscan los delincuentes antes de intentar apropiarse de un inmueble, cómo utilizan la suplantación de identidad y los documentos falsos para hacer que una operación fraudulenta parezca legítima ante el Registro, y qué mecanismos de engaño o manipulación suelen utilizar cuando la víctima es una persona adulta mayor.

Asimismo, explica cómo distinguir una ayuda legítima de una situación en la que intentan tomar control del patrimonio y qué señales deberían alertar a una familia.