Patrick Sequeira será el portero titular de La Sele ante Ecuador y Argentina

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Patrick Sequeira será el portero titular de la selección nacional en la gira por Sudamérica, ante Ecuador y Argentina, tras la ratificación del cuerpo técnico que encabeza Bryan Ruiz.

El guardameta de 27 años de edad regresa al arco tricolor 5 meses después, ante la ausencia de Keylor Navas.

“Patrick va a atajar los 2 partidos”, confirmó el DT de los Ticos.



El arquero del Casa Pía de Portugal tuvo un inicio complicado de temporada, pues no jugaba con el equipo portugués.

Sin embargo, disputó los últimos 4 partidos y con ese ritmo se incorporó a la selección nacional. Pasó de ser suplente a estelar en el once de los portugueses luego de encadenar 8 partidos sin jugar.



Con la Sele, Sequeira acumula 20 partidos, 20 goles encajados y 8 porterías a cero, para un total de 1599 minutos.

El guardameta ya inició su cuarto año en la portería de la selección nacional.

“Entendemos que es importante la idea de juego para los muchachos”, señaló sobre la exigencia de los encuentros venideros.



La gira por Sudamérica representa un reto de alta exigencia para el equipo y los partidos de esta fecha FIFA servirán para que los jugadores comprendan el nivel al que se enfrentan.