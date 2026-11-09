Patrick Sequeira se perfila como portero titular ante la ausencia de Keylor Navas

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Patrick Sequeira se perfila como el portero titular de la Selección Nacional para los amistosos ante Ecuador y Argentina, ante la ausencia de Keylor Navas.
El guardameta recuperó la titularidad en el Casa Pía de Portugal y acumula cuatro partidos completos consecutivos.
Con la tricolor, Sequeira es el de más experiencia entre los tres convocados por Bryan Ruiz.
Suma 20 juegos, fue titular en 18 y acumula 1.600 minutos de acción.
Asimismo, el portero aseguró que su preparación no depende de si juega o no.
“Siempre trabajo, siempre, vaya a jugar o no hay que estar preparado”, declaró, y agregó que está feliz de volver a ser tomado en cuenta.
Abraham Madriz llega con la continuidad de ser titular en Saprissa desde hace 11 meses y acumula tres partidos, 207 minutos y dos titularidades.
Byron Mora completa la terna de Bryan Ruiz.
En esta temporada solo participó en dos juegos con la Liga Deportiva Alajuelense, y es el único de los tres que todavía espera su debut con la tricolor.