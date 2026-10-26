Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Este lunes 26 de octubre ocurrió la elección para presidir la Corte Suprema de Justicia, en esta decisión habían cuatro nombres: Patricia Vargas, Patricia Solano, Damaris Vargas y Gerardo Rubén Alfaro

En la última votación prevista para este día, la magistrada Patricia Vargas González de la república logró conseguir los doce votos necesarios para su elección.

Previo a esta, habían ocurrido otras cuatro votaciones, y en estas habían faltado dos votos para llegar a la cantidad necesaria

La nueva jerarca judicial tiene 56 años y ocupa una plaza en la Sala Tercera, especializada en materia penal. Su nombramiento como magistrada se concretó en 2023, por decisión de la Asamblea Legislativa, que le otorgó un periodo de ocho años.

Por: Camila Rosales Méndez

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