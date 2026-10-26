Patricia Vargas asume la presidencia del Poder Judicial y marca la cancha al Gobierno

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

La magistrada Patricia Vargas González asumió la presidencia del Poder Judicial tras obtener los doce votos en la última votación prevista para este lunes.

Patricia Vargas González, presidenta de la corte, menciona que “lo primero que deseo hacer es agradecer a los compañeros y compañeras magistradas. A los 22 que integramos la corte Suprema de Justicia, mis 21 compañeros”.

Asimismo, la nueva jerarca del Poder Judicial expresó que no cierra las puertas a la negociación con el Poder Ejecutivo, aunque solicitó respeto y buena fe en ese proceso.

Por su parte, los diputados reaccionaron al nombramiento y le desearon éxitos en su gestión, al tiempo que plantearon retos como reducir la mora judicial y garantizar una justicia pronta y cumplida.