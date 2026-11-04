Patricia Solano permanecerá en Sala III hasta 2034

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Patricia Solano se quedará en la Sala Tercera hasta 2034, tras ser reelecta por ocho años más como magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

El oficialismo intentó por tercera vez evitar la reelección, pero no obtuvo los 38 votos necesarios. Cabe señalar, que el gobierno ha sido crítico de Solano en varias ocasiones.

Durante la votación, el oficialismo cuestionó fuertemente la trayectoria de la jerarca. “Tras 8 años de estar sentada en la silla de magistrada y presidenta de la sala, la señora Solano no solo fue incapaz de limpiar la casa y reducir el rezago de la sala penal”, expresó Martha Esquivel.

El bloque lamentó que no se alcanzaran los apoyos para frenar su continuidad. Por otro lado, la oposición defendió la labor de Solano y la calificó de no complaciente. A la vez, cuestionó a la fracción de Pueblo Soberano por respaldar magistraturas que votaron en contra de levantar la inmunidad de Rodrigo Cháves cuando era presidente.

Entre esas figuras mencionaron a Roxana Chacón, de la Sala Segunda, recomendada por la Comisión de Nombramientos.

Solano acudió el lunes a la Comisión de Ingreso y Gasto Público por el préstamo solicitado para vivienda que recibió mediante la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales.