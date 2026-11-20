Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

El Patinódromo Nacional de La Sabana, reabriría sus puertas a inicios de diciembre, luego de que las instalaciones se clausuraran hace más de un mes para someterlas a nuevas reparaciones tras la aparición de grietas y huecos en la pista.

En junio de este año, el ICODER, había reabierto la pista luego de una inversión de 61 millones de colones, y ante los daños presentados la institución hizo efectiva la garantía del proceso de licitación, por lo que el área técnica deberá revisar la instalación en los próximos días para habilitarla nuevamente.