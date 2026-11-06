Patacones con camarones, queso y aguacate: una combinación llena de sabor

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Los patacones con camarones, queso y aguacate forman una combinación llena de sabor que rescata lo más tropical y costarricense de la cocina.
Julián Sánchez explica cuáles son los ingredientes necesarios, qué tomar en cuenta al elegir los plátanos verdes y cuál es el secreto para conseguir patacones bien dorados y crujientes.
Además, el cocinero detalla cómo preparar los camarones al ajillo, qué salsas acompañan la preparación, en qué momento se incorporan el queso y el aguacate, y cómo se hace el pico de gallo con culantro.