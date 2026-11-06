Patacones con camarones, queso y aguacate: una combinación llena de sabor

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Los patacones con camarones, queso y aguacate forman una combinación llena de sabor que rescata lo más tropical y costarricense de la cocina.

Julián Sánchez explica cuáles son los ingredientes necesarios, qué tomar en cuenta al elegir los plátanos verdes y cuál es el secreto para conseguir patacones bien dorados y crujientes.

Además, el cocinero detalla cómo preparar los camarones al ajillo, qué salsas acompañan la preparación, en qué momento se incorporan el queso y el aguacate, y cómo se hace el pico de gallo con culantro.