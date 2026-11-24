Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Las pastoras se convierten cada diciembre en una de las plantas más representativas de la Navidad. Sus intensas hojas rojas y verdes adornan hogares y comercios, aunque también existen variedades de otros colores, como blanco, amarillo, anaranjado y rosado.

Esta planta tiene una historia que se remonta a México. Ernesto Martínez, viverista de El Zamorano, explicó que, alrededor de 1898, un embajador de Estados Unidos en ese país observó que los monjes utilizaban las pastoras para adornar los pesebres durante las celebraciones navideñas.

El diplomático llevó algunas plantas a Estados Unidos, donde comenzaron a reproducirse hasta convertirse en una de las especies ornamentales más comercializadas del mundo.

Aunque el rojo sigue siendo el color predominante, existen variedades de distintas tonalidades. Martínez señaló que aproximadamente el 90 % de la producción corresponde a pastoras rojas, mientras que el 10 % restante incluye ejemplares amarillos, blancos, rosados y matizados.

Para mantener estas plantas en buenas condiciones, el viverista recomendó ubicarlas en espacios iluminados, pero protegidos de la luz solar directa.

También aconsejó regarlas entre dos y tres veces por semana, según el tamaño de cada planta y las condiciones climáticas del lugar.

“En Guanacaste tal vez necesita un poquito más de agua, por la evaporación”, explicó Martínez.

Otro cuidado consiste en protegerlas de las corrientes fuertes de viento, que pueden afectar su conservación.

Con estas recomendaciones, las pastoras pueden mantener el color y la belleza de sus hojas mucho después de las celebraciones navideñas.