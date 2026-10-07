Partidos políticos se vieron sacudidos con la detención de Don Stockwell

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Los partidos políticos se vieron sacudidos con la noticia de la detención de Don Stockwell, quien sostuvo cercanía con varias agrupaciones según lo informado.

Asimismo, el productor visitó esta semana el Congreso y sostuvo un encuentro con la diputada Esmeralda Britton.

La diputada afirma que “estoy extrañadísima sobre esta situación que se está presentando. Nosotros no tenemos ningún conocimiento de este tipo de cosas”.

Por consiguiente, la detención de Don Stockwell sacudió a los partidos políticos, ya que el productor tenía cercanía con varias agrupaciones y visitó el Congreso.