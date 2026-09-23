Parque en Pavas permanece cerrado desde febrero por restauración que nunca finalizó

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Un parque en Pavas permanece cerrado desde febrero por unos trabajos de restauración que nunca concluyeron, según denunciaron los vecinos de la comunidad.

Los residentes reclaman el incumplimiento de los tiempos por parte de las autoridades y la falta de espacios para la recreación, ya que el cierre prolongado afecta a cientos de familias que utilizaban el lugar.

La situación evidencia la necesidad de que los proyectos de infraestructura se ejecuten con transparencia y se cumplan los plazos establecidos para beneficio de la población.