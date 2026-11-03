Pareja sufre robo de celular en Colombia termina con sus cuentas vacías

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Una pareja residente en Costa Rica viajó a Colombia, donde le robaron el celular a uno de ellos, y desde ese dispositivo vaciaron sus cuentas bancarias y solicitaron un préstamo preaprobado de 7 millones de colones.

Jaime Rivera, la víctima, denunció que solo le bloquearon las tarjetas de crédito y nunca las de débito.

Rivera relató que al hacer las diligencias en Colombia creyó que todo estaba bloqueado.

La sorpresa llegó cuando una funcionaria del banco le informó que había solicitado un préstamo por 7 millones de colones.

Según la denuncia, los delincuentes usaron el mismo celular para pedir el préstamo, que fue aprobado en tiempo récord y depositado de inmediato.

La víctima perdió sus ahorros y ahora le cobran un préstamo que ni siquiera hizo ni usó.

Actualmente mantiene un trámite abierto ante la entidad bancaria.

Carlos Cartín, especialista en derecho, explicó que el banco debe recibir la denuncia, asignarle un número de caso y responder la gestión en 30 días naturales, plazo que puede prorrogar hasta 30 días más.