Pareja figura como principal sospechoso del asesinato de mujer embarazada

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Una mujer de aproximadamente 28 años de edad, en estado de gestación, fue asesinada este viernes en Grano de Oro de Turrialba.

La pareja sentimental de la víctima figura como principal sospechoso del ataque, ocurrido dentro de una vivienda.



En el mismo hecho, la madre de la mujer, de 50 años de edad, resultó gravemente herida al intentar defender a su hija.

La Fuerza Pública realiza operativos en la zona para dar con el sospechoso, quien huyó del lugar y no ha sido detenido.



El ataque se habría producido con un arma blanca tipo machete, según las versiones de la Cruz Roja, Ricardo Arias.

La escena quedó a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, mientras las autoridades judiciales deberán esclarecer el hecho.



Geovanna Calvo, neuropsicóloga asegura que cuando se habla de feminicidio se debe entender que no es un crimen inclusivo, sino que es la culminación de un ciclo de violencia que ha sido sostenido en el tiempo.

De confirmarse el femicidio, se trataría de la víctima número 24 de este delito registrado en el país este año.

La madre de la mujer fue estabilizada en el sitio y trasladada en condición crítica al Hospital William Allen.