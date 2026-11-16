Pareja detenida por crimen de leyenda del surf recibe medida judicial

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Una pareja aprehendida mediante tres allanamientos el pasado 12 de noviembre permanecerá seis meses en prisión preventiva, medida dictada por el Juzgado Penal de Bribrí tras finalizar la audiencia en su contra.

Se trata de Katherine Yasira Arroyo Ramírez, de 31 años, y Keylor Eduardo Gutiérrez Víctor, de 34, quienes son investigados por el homicidio del empresario hotelero y leyenda del surf Kurt Eugene Van Dyke.

El crimen del empresario ocurrió en febrero del presente año en su casa en Cahuita de Talamanca, Limón, donde tenía más de 40 años de vivir.