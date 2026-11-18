Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Una pareja de trabajadores fue atacada a disparos este miércoles cuando ingresaba a una finca de plantación de palma en Carrandí de Matina, en la zona limítrofe entre los cantones de Matina y Limón, hecho en el que Dorian Daniel Godínez Martínez, de 20 años, quedó abatido en el lugar y un hombre de 35 años resultó herido y fue trasladado en estado crítico a un centro médico, aunque su esposa aseguró que ya está fuera de peligro.

De acuerdo con la versión que maneja el OIJ de Batán, las víctimas iban en una motocicleta procedentes de Bilaín y se dirigían a su trabajo cuando personas con arma de fuego que se encontraban entre las palmas les salieron al paso y comenzaron a dispararles.

El sobreviviente corrió más de 200 metros hasta la Ruta 32, donde pidió ayuda, y socorristas de la Cruz Roja que atendieron la escena confirmaron que el joven de 20 años no tenía signos vitales, mientras que el otro trabajador fue llevado a un centro médico.