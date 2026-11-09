¿Parece un infarto? La hernia hiatal puede engañar al corazón.

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

La hernia hiatal puede engañar al corazón cuando parte del estómago se desplaza hacia el tórax y provoca un dolor en el pecho que se irradia al brazo, la espalda o el cuello.

El médico cirujano especialista en Cirugía General y Oncología, José Pablo Jiménez Trigueros, advierte que un infarto ocurre cuando un coágulo bloquea un vaso sanguíneo del corazón, por lo que ambos cuadros exigen distinguir señales como la tos crónica o la ronquera.

El especialista también detalla cuáles son los hábitos diarios que favorecen que el estómago suba al tórax, qué alimentos y posturas al dormir resultan los peores enemigos del paciente y en qué momento conviene operar.