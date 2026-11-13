Paratleta nacional ganó un concurso centroamericano de tenis adaptado

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El paratleta costarricense Fabián Sánchez se coronó campeón centroamericano de tenis adaptado en Guatemala en las categorías individual y dobles.

El deportista, vecino de San Rafael de Heredia, regresó a las competencias después de casi tres años sin estar en el deporte.

Sánchez explicó que en el torneo participaron países de Centroamérica y que la selección de Costa Rica fue representada por seis atletas.

El campeón relató que el deporte ha sido parte de su vida desde hace muchísimos años, primero en el baloncesto y luego en el tenis, disciplina en la que compite desde hace más de ocho años.

Sánchez expresó que es un honor representar a Costa Rica y que se sintió muy motivado cuando recibió el llamado del entrenador.

Su logro en singles y dobles lo convirtió en ejemplo de perseverancia y constancia.