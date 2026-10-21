Paratleta costarricense destaca en competencia panamericana

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El paratleta costarricense Roger Valverde conquistó cuatro medallas de plata en el Abierto Parapanamericano de Para Powerlifting en México. Valverde sufrió un accidente de tránsito hace 26 años en el que perdió una pierna, pero eso no ha sido impedimento para cumplir sus sueños.

Valverde explicó que la disciplina consiste en levantar la máxima cantidad de carga posible en un solo intento. Señaló que la técnica es muy importante y demasiado técnica, por lo que deben trabajar mucho en eso. Con este resultado, el deportista pone en alto el nombre de Costa Rica. Su actuación demuestra esfuerzo y dedicación en una disciplina que exige fuerza técnica y constancia.