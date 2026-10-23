Paradela es el único jugador del Saprissa condicionado por amarillas previo al clásico

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El cubano Luis Javier Paradela es el único futbolista del Saprissa que llegará condicionado con cuatro tarjetas amarillas al partido contra San Carlos, previo al clásico ante Alajuelense.

El semestre ha sido tranquilo para los dirigidos por Medford en cuanto a amonestaciones, aunque el partido anterior sufrieron su primera expulsión, mientras otros jugadores acumulan tarjetas.

Luis Javier Paradela, extremo del Saprissa, menciona que “llevamos 4 partido de visita que nos sacamos buenos resultados. Es seguir trabajando, enfocando más en esa parte pero es parte del deporte”.

Los morados regresarán este domingo a la cancha del Carlos Ugalde Álvarez, donde perdieron el invicto el pasado 7 de agosto.