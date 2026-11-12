Papa León XIV ya está en Perú

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El papa León XIV ya está en tierras peruanas tras su paso por Uruguay y Argentina. A su llegada, miles de limeños lo acompañaron en todo su recorrido desde el aeropuerto internacional hasta el centro de Lima, donde se reunió con la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

En su primer discurso en Perú, el sumo pontífice se dirigió a las autoridades invitándoles a trabajar por el bien común y promoviendo valores de honestidad, paz, justicia y respeto a la dignidad humana.

Para este jueves, el líder de la Iglesia Católica se reunirá con representantes de la Iglesia Católica y tendrá una reunión muy especial con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, tras lo cual visitará Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.