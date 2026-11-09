Papa León XIV ya está en Argentina

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El Papa León XIV ya está en tierras argentinas, después de visitar Uruguay. El sumo pontífice fue recibido por el presidente Javier Milei en el aeropuerto de Buenos Aires, donde ambos líderes se dieron la mano previo a la ceremonia oficial y con la guardia nacional.

Durante su llegada, varios monumentos como el Obelisco se iluminaron con proyecciones del rostro del Papa. La visita del líder católico a Argentina llama mucho la atención, debido a que fue la patria de su predecesor, el Papa Francisco, quien durante su pontificado nunca regresó a sus tierras.