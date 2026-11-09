Papa León XIV tuvo una jornada histórica y emotiva en Argentina

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El Papa León XIV vivió este lunes su segundo día de visita en Argentina, con una agenda que incluyó un centro de acogida para personas con discapacidad, una multitudinaria misa en Buenos Aires y un encuentro en la Universidad Católica Argentina.

Cabe recordar que Argentina no recibía a un Papa desde hace 39 años.

Por la mañana, el Santo Padre visitó el centro de acogida Cottolengo Don Orígenes de Claypole, donde viven personas con discapacidad que fueron olvidadas por sus familiares.

Allí escuchó historias como la de una persona que contó su vida: “Nací con una discapacidad. Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños”, sostuvo.

Durante esa visita, el pontífice reflexionó sobre los valores que distinguen a esos lugares.

“Los valores de dignidad, integración y amistad fraterna que distinguen a lugares como este tienen mucho que decir a nuestras sociedades”, declaró, al advertir que estas suelen guiarse por la búsqueda del éxito económico o el culto a la apariencia física.

La primera misa del Papa León XIV reunió a 2 millones de personas en Buenos Aires, donde abordó temas sobre la familia y el trabajo.

En su homilía, señaló que la historia, la cultura y la sociedad argentinas encontraron en la familia la fuente de los valores fundamentales del pueblo.

El pontífice también manifestó preocupación por la disminución de bautizos y matrimonios por la Iglesia.

Sobre la transmisión de la fe, mencionó gestos cotidianos como la bendición antes de comer, la oración antes de dormir y los abuelos que enseñan a rezar.

Más tarde, en la Universidad Católica Argentina, el Papa se refirió al trabajo, la economía y el desempleo.

“Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral”, expresó, y agregó que a los trabajadores solo se les valora por su eficiencia.

Para este martes, el Papa León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa y se reunirá con representantes de la Iglesia y por la noche regresará a Buenos Aires para encontrarse con jóvenes.

El miércoles 11 de noviembre será su último día en Argentina: visitará una cárcel, celebrará una misa en Luján y viajará a Perú, país donde vivió durante muchos años como misionero y obispo.

La gira de 12 días por Sudamérica comenzó en Uruguay y finalizará en Perú, y se espera su regreso a Roma el 17 de noviembre.