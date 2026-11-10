Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

El papa León XIV reunió a más de 2 millones de fieles en Argentina, en la misa más multitudinaria de todo su pontificado.

En esta eucaristía, en la que también participó Javier Milei, presidente de Argentina, llegaron grupos de jóvenes en buses que cantaban con guitarras animando a todas las personas.

El papa, que ya tiene 71 años, invitó con mucha energía a los padres a fortalecer la fe de sus hijos con acciones sencillas, como una oración antes de dormir o bendecir los alimentos.

Para este martes, el papa León XIV se reunirá con el clero en la ciudad de Córdoba, para después emprender su viaje hacia el aeropuerto internacional Taravella, para su partida final hacia el Perú.