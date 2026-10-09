Panamá enfrenta las consecuencias del fuerte sismo: Reportan más de 100 réplicas

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Panamá enfrenta las consecuencias del fuerte sismo de 7,2 grados que sacudió al país vecino este viernes, con más de 100 réplicas registradas.

Evelyn Núñez, sismóloga del OVSICORI, explica que “este sismo es provocado por una falla local, la falla de Tenosi y es parte del régimen tectónico que se produce en la zona”.

Como consecuencia de dicho sismo, se reportaron edificios derrumbados y afectación en servicios esenciales.

En varios puntos de Costa Rica, incluso a más de 600 kilómetros en San José, también se sintió el fuerte temblor, con caídas de objetos y evacuaciones como principales efectos.