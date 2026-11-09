¿Palpitaciones y problemas digestivos? Podría ser disautonomía

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Las palpitaciones y los problemas digestivos podrían ser consecuencia de una alteración del sistema nervioso autónomo conocida como disautonomía, que también altera la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración.

La doctora, Mariana Gómez, especialista en Medicina con enfoque regenerativo, señala que este mal funcionamiento del sistema regulador aparece tras desencadenantes como el estrés crónico, las infecciones virales, la diabetes, el lupus, el síndrome de Sjögren, el Parkinson o la enfermedad de Lyme.

La especialista añade que la toxicidad por metales pesados mantiene un vínculo directo estudiado con la disautonomía, y recomienda consumir entre dos y tres litros de agua diarios, aumentar el sodio, usar medias elásticas y realizar actividades aeróbicas progresivas y supervisadas.