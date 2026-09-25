País tendrá aumento de lluvias este fin de semana

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional prevé un aumento de las lluvias durante este fin de semana debido al paso de la Onda Tropical número 47, que transitará sobre el territorio nacional.

Las precipitaciones podrían intensificarse en varias regiones del país, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles inundaciones y deslizamientos.

La onda tropical generará condiciones inestables en el Caribe, la Zona Norte y el Valle Central, según el pronóstico del IMN, que mantiene vigilancia constante sobre el desarrollo del fenómeno.