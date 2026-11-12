País se prepara para hacer frente a una época seca extrema

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El país se prepara para una de las épocas secas más extremas de los últimos años, con el agua potable como uno de los principales retos, ante la estimación de que 300.000 personas se vean afectadas por el faltante del líquido a causa del fenómeno de El Niño.

El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, explicó que la preparación inició al detectar los efectos sobre el país y que, junto con más de 20 instituciones, se construyó una estrategia nacional con más de 200 acciones, además de establecer los niveles de alerta verde, amarilla, naranja y hoy roja, de acuerdo con la información científica.

El punto más crítico previsto es la región Chorotega, en el Pacífico Norte, donde cantones como Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Tilarán y Nandayure podrían verse afectados por un 2026 extremadamente seco.

El gerente de AYA-GAM, Randall Campos, señaló que el fenómeno aumenta las temperaturas, la transmisión de enfermedades vectoriales y la escasez de agua, por lo que hizo un llamado a almacenar el agua con las normas del Ministerio de Salud para evitar enfermedades diarreicas y la reproducción de mosquitos.

Además, la AYA no está realizando ni tiene previsto implementar racionamientos de agua potable por ahora.

Por su parte, Daniel Poleo, de climatología del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), indicó que El Niño ha favorecido el establecimiento de la época seca en el Pacífico y el Valle Central, con muy pocas precipitaciones también en el Caribe, y que diciembre será el mes con el pico de temperaturas más calientes, que podrían alcanzar los 40 grados Celsius.