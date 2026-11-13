País ahorrará 26 millones de dólares con el funcionamiento de Ciudad Gobierno

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

La presidenta Laura Fernández indicó que el país podría ahorrarse alrededor de 26 millones de dólares al año con el funcionamiento de Ciudad Gobierno, una vez que finalice el pago del arrendamiento operativo de los edificios.

La Comisión de Gobierno y Administración dictaminó afirmativamente el proyecto de ley de Ciudad Gobierno, una iniciativa que pretende concentrar a varias instituciones en un solo complejo de edificios en Plaza Víquez, en el centro de San José.

Fernández explicó que el ahorro proyectado es a largo plazo, pues primero el país deberá pagar el arrendamiento operativo y, en un plazo que se determine, dejará de pagar ese arrendamiento y liberará alrededor de 26 millones de dólares al año, recursos que podrían destinarse a carreteras y puentes.