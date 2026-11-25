Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

La llegada de diciembre trae aguinaldos, compras y viajes de vacaciones, pero también exige mayor atención para evitar robos y estafas; de acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el país registró 7.405 denuncias por estafas informáticas bancarias entre enero y octubre de este 2026.

Karen Jiménez, de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), recomendó verificar la autenticidad de las páginas web en las que se realizan compras, con el fin de evitar sitios que funcionan como fachada y utilizan la información bancaria para extraer dinero.

Jiménez también indicó que, si se requiere sacar efectivo, conviene hacerlo en cajeros automáticos ubicados en centros comerciales por la seguridad de esos espacios, y que lo ideal es priorizar las transferencias bancarias y evitar portar grandes cantidades de dinero.

En cuanto a las estafas electrónicas, la especialista pidió evitar abrir enlaces que lleguen por mensajes de WhatsApp, incluso de contactos conocidos, así como por correos electrónicos y otras plataformas.

La UNED advirtió además sobre el peligro de publicar fotos y ubicaciones en tiempo real, pues esa información puede revelar que una vivienda está sola, por lo que recomienda compartir los recuerdos del viaje hasta después de regresar; antes de salir de vacaciones, las familias deben revisar puertas y ventanas y pedir a una persona de confianza que esté pendiente de la casa.